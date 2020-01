Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, temporanea attenuazione della nuvolosità sui settori settentrionali nelle ore centrali. Precipitazioni deboli irregolari, più probabili sui settori meridionali e prealpi orientali. Tendenti ad esaurirsi verso sera. Limite neve oltre 800-1000 metri circa. Minime in aumento, massime in lieve calo. In Pianura minime tra 0 e 4 °C, massime tra 4 e 10°C. (Rem)