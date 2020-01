Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, interviene al convegno "Capire i cambiamenti climatici la scienza indaga, la politica risponde?". Presenti, tra gli altri, il dirigente scolastico Luciano Mastrorocco, l'assessore Ambiente e Mobilità del Comune di Bergamo, Stefano Zenoni e il vice-ministro dell'Economia, Antonio Misiani.Liceo Paolina Secco Suardo - Auditorium Europa, via Angelo Maj 8 - Bergamo (ore 9.00)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana interviene al convegno "Politica, scienza e protezione civile" in occasione della giornata dedicata al fondatore della Protezione civile Giuseppe Zamberletti, scomparso lo scorso anno. Presenti, tra gli altri, il prefetto di Varese, Enrico Ricci, e il presidente della Provincia, Emanuele Antonelli.Università degli Studi dell'Insubria - Aula Magna, via Ravasi 2 Varese (ore 10.00)L'assessore al Welfare, Giulio Gallera, e il conduttore Rudy Zerbi premiano le associazioni di volontariato nell'ambito della terza edizione del Premio #Maisoli istituito dallo stesso assessore Gallera per dare merito al lavoro delle associazioni sanitarie e sociosanitarie che operano a supporto dei malati e delle loro famiglie.Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia 1 (ore 10.00)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa alle celebrazioni in onore di San Sebastiano che si tengono unitamente alle amministrazioni comunali di Assago, Corsico e Rozzano. A seguire partecipa alla cerimonia di inaugurazione del nuovo comando di polizia locale intercomunale di Pieve Emanuele (MI).Abbazia di Mirasole, strada consortile Mirasole 7 - Opera/MI (ore 10.00)Centro polifunzionale, via dei Gigli - Pieve Emanuele/MI (ore 10.30)L'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni partecipa, all'inaugurazione di una targa posta sulla casa natale di Zamberletti con la benedizione impartita da don Sergio Ghisoni, arciprete del Sacro Monte.Sacro Monte di Varese (ore 15.00) (segue) (Rem)