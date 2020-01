India-Brasile: Modi incontra Bolsonaro, firmati 15 accordi bilaterali

- India e Brasile hanno siglato oggi 15 accordi per rafforzare la cooperazione in una vasta gamma di settori come commercio e investimenti, petrolio e gas, sicurezza informatica e tecnologia dell'informazione dopo i colloqui tra il primo ministro Narendra Modi e il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, da ieri in visita a Nuova Delhi. Modi ha affermato che è stato finalizzato un piano d'azione per espandere ulteriormente i legami strategici tra i due partner. "La tua visita in India ha aperto un nuovo capitolo nei legami bilaterali tra India e Brasile", ha affermato il primo ministro indiano. Definendo il Brasile un partner prezioso per la crescita economica dell'India, Modi ha anche affermato che entrambi i paesi hanno una visione comune su varie questioni globali, nonostante la distanza geografica. (Inn)