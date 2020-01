Libia: Lna annuncia i suoi membri del Comitato militare 5 + 5 con il Gna

- La presidenza del personale della Marina dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar, ha rivelato i nomi dei suoi membri del Comitato militare congiunto, che le forze internazionali hanno concordato di istituire per sovrintendere agli accordi di sicurezza e al cessate il fuoco durante la conferenza di Berlino sulla Libia, della scorsa settimana. Ali Thabet, portavoce del comando della marina dell'Lna, ha dichiarato alla stampa che "il comitato comprende il maggiore generale Faraj Mahdawi, capo di stato maggiore della Marina, il brigadiere Abu Qasim al-Abaj, comandante della regione militare meridionale e il brigadiere al Hadi al Falah, il comandante della regione militare occidentale, oltre al generale di brigata Idris Madi e al brigadiere Atiya Hamad, direttore del dipartimento di controllo militare". I rappresentanti del governo di Fayez al Sarraj includono Faitori Graibel, comandante della 2a brigata di fanteria, Ahmad Abu Shehma, comandante della regione militare centrale del Gna, Mukhtar Nakasa e Mahmoud bin Saeed come comandanti sul campo e Abd al-Rahman al Jatlawi, direttore del dipartimento legale del ministero degli interni della Gna. All'inizio di questa settimana, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso la sua speranza per la riuscita della riunione del Comitato militare congiunto 5 + 5 sulla Libia prevista il 28 gennaio. (Lit)