Business news: Georgia, inaugurata la nuova centrale termoelettrica Gardabani 2

- L’obiettivo principale del governo georgiano è la crescita economica e l’efficienza energetica e la diversificazione delle fonti sono parte di questa direttrice di sviluppo. Lo ha detto il primo ministro georgiano, Giorgi Gakharia, durante la cerimonia d’inaugurazione della centrale termoelettrica di Gardabani 2. Secondo il primo ministro, la nuova centrale termoelettrica garantirà la sostenibilità e la sicurezza energetica della Georgia. “Come ha affermato il ministro dell'Economia, quest’impianto è molto efficiente e sarà molto importante per il sistema energetico del nostro paese. Tutti ricordiamo bene e sappiamo che il nostro compito principale è creare nuovi posti di lavoro, crescita economica, per i quali, naturalmente, l'efficienza energetica e le fonti energetiche in generale sono di fondamentale importanza. Questo è il motivo per cui la nuova centrale termoelettrica di Gardabani garantirà innanzitutto la sostenibilità del sistema elettrico georgiano e, naturalmente, la sicurezza energetica del paese”, ha detto Gakharia. “Sapete tutti che negli ultimi anni sono stati investiti molti soldi nella produzione di energia. Dovremmo tutti capire che non dobbiamo smettere di lavorare. Abbiamo bisogno di nuove fonti di generazione”, ha affermato il premier georgiano. (Res)