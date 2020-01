Business news: Ucraina, Fmi apprezza politiche governo Kiev e Banca nazionale per rafforzamento economia

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) sostiene le attuali politiche del governo ucraino e della Banca nazionale (Nbu) per il rafforzamento dell’economia del paese. Questo quanto affermato dalla rappresentanza dell’Fmi a Kiev, ripresa dall’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. “Le politiche macroeconomiche prudenti del governo e della Nbu hanno sostenuto il rafforzamento dell’economica ucraina”, il parere espresso dall’Fmi. In particolare, l’ufficio a Kiev del Fondo monetario internazionale ha citato il basso deficit di bilancio, il calo del debito pubblico sul Prodotto interno lordo e l’accumulo di riserve estere come risultati delle politiche delle autorità ucraine. (Res)