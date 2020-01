Business news: Russia, aumentati gli investimenti in titoli di stato Usa nel novembre 2019

- Nel novembre 2019 la Russia ha aumentato i suoi investimenti in titoli di stato statunitensi, rispetto al mese di ottobre, con tale valore passato da 794 milioni a 1,49 miliardi di dollari. È quanto si apprende dai materiali diffusi dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e ripresi oggi dai media russi. Le obbligazioni a lungo termine ammontavano a 2,979 miliardi di dollari, quelle a breve termine 8,512 miliardi. Per il quarto mese consecutivo, la Russia ha aumentato gli investimenti in titoli di stato Usa. Nella primavera del 2018, la Russia ha iniziato a ridurre drasticamente gli investimenti nel debito pubblico degli Stati Uniti: ad aprile sono diminuiti da 96 miliardi a 48,7 miliardi; a maggio hanno raggiunto i 14,9 miliardi di dollari. (Rum)