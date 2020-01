Business news: Adb, stanziamenti per progetti in Kazakhstan pari a 640 milioni di dollari nel 2020

- Il 2019 è stato un anno intenso e di successo per la Banca asiatica di sviluppo (Adb) in Kazakhstan e l’istituto di credito auspica di approfondire ulteriormente i progetti e le iniziative avviati. È quanto riferito all’agenzia di stampa “Trend” da un rappresentante dell’Adb. Il 2019 ha segnato il 25mo anniversario della partnership Kazakhstan-Adb. Nel corso dell’anno l’Adb ha approvato tre prestiti in valuta locale per un totale di 517 milioni di dollari nei settori trasporti, finanza e agricoltura e tre prestiti a sostegno dello sviluppo dell'energia solare e dell'agroindustria per un importo totale di 61,5 milioni di dollari. Per l’anno corrente l’Adb sta pianificando di lavorare sull'attuazione dei progetti in corso e recentemente approvati e continuare a fornire supporto consultivo e assistenza tecnica. "Per quanto riguarda il finanziamento sovrano previsto per il 2020, i nuovi stanziamenti dovrebbero attestarsi a 640 milioni di dollari, coprendo settori come l'agricoltura, i trasporti, l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari, nonché la finanza. Siamo guidati da tre pilastri strategici nella nostra strategia di partenariato nazionale per il Kazakhstan: il primo è aiutare il paese a diversificare la propria economia; il secondo è promuovere uno sviluppo inclusivo; e il terzo è rafforzare una crescita verde e sostenibile", ha concluso il funzionario. (Res)