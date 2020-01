Business news: Bulgaria, cooperazione con Cina nella produzione di autobus elettrici

- Bulgaria e Cina collaboreranno per creare degli impianti di produzione di autobus elettrici e un centro di ricerca e sviluppo in Bulgaria. Lo ha riferito l’emittente radiofonica bulgara “Bnr”. A tal fine Stamen Janev, direttore esecutivo dell'agenzia Invest Bulgaria e i rappresentanti delle società cinesi Jiangsu Alfa Bus e Acn Worldwide hanno firmato un protocollo d'intesa nella sede dell'ambasciata bulgara a Pechino, alla presenza del vice primo ministro Mariyana Nikolova. L'investimento totale è stimato a 25 milioni di euro e creerà 250 posti di lavoro. Jiangsu Alfa Bus ha dichiarato che grazie all'investimento in Bulgaria, l'azienda intende introdurre delle tecnologie all'avanguardia per la produzione di autobus e parti elettriche. (Bus)