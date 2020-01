Business news: Bielorussia-Azerbaigian, si valuta oleodotto Odessa-Brody per forniture petrolifere

- Lo sfruttamento dell’oleodotto Odessa-Brody è una delle opzioni per le forniture di petrolio alla Bielorussia. Lo ha detto il portavoce dello Stato della compagnia petrolifera dell'Azerbaigian (Socar), Ibragim Akhmedov, all’agenzia di stampa “Sputnik”. Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha dichiarato in una riunione sul miglioramento dell'efficienza dell'esportazione di prodotti petroliferi che Minsk acquisterebbe petrolio dai mercati alternativi al russo a prezzi di mercato. Come annunciato ieri dal presidente della compagnia petrolifera statale Belneftekhim, Andrej Rjabkov, la sospensione dell’export di prodotti petroliferi è stata una misura “temporanea, che non si è nemmeno protratta a lungo”. Stando alle sue affermazioni, le autorità di Minsk sono in contatto con una serie di altri paesi allo scopo di individuare nuovi fornitori e nuovi canali logistici. In particolare, per l’appunto, sarebbero in corso dei negoziati con la compagnia energetica statale azerbaigiana Socar. (Res)