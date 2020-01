Business news: Ucraina, operatore ferroviario Ukrzaliznytsia firmerà accordo cooperazione con tedesca Db

- L’operatore ferroviario ucraino Ukrzaliznytsia siglerà un memorandum di cooperazione con la controparte tedesca Deutsche Bahn (Db) a margine del Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. “Un progetto di cooperazione su vasta scala fra Ukrzaliznytsia e Deutsche Bahn è in corso di preparazione. Ciò non significa che si tratta di una privatizzazione o di una concessione, ma del coinvolgimento dell’operatore tedesco in materia di esperienza, gestione e soluzioni tecnologiche”, ha detto il presidente della sottocommissione per il trasporto ferroviario del parlamento ucraino, Oleksandr Skichko, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Tale accordo, nelle parole di Skichko, dovrebbe garantire uno standard migliore di servizi da parte delle ferrovie ucraine. (Res)