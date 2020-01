Business news: Serbia, per Bers riforma società pubbliche è prioritaria

- La riforma delle società pubbliche in Serbia è fra le priorità nell'agenda della Banca per la ricostruzione e sviluppo (Bers): lo ha detto il direttore Bers per la regione dei Balcani occidentali, Zsuzsanna Hargitai, secondo quanto riporta la stampa serba. "Su richiesta del governo della Serbia, in collaborazione con il Fondo monetario internazionale (Fmi), sosterremo la preparazione di un documento sulle politiche per la proprietà pubblica, al fine di definire che cosa lo Stato vuole raggiungere quando è proprietario di aziende pubbliche", ha detto Hargitai, che ha partecipato a Belgrado ad una riunione dei soci della Camera di commercio tedesco-serba. Hargitai ha poi auspicato l'approvazione di modifiche alle attuali leggi in materia per poter migliorare la gestione societaria e rendere le società pubbliche capaci di offrire servizi di qualità. La Bers, ha infine detto il direttore regionale, ha sostenuto nel 2019 l'economia serba con la concessione di prestiti per un valore totale di 516 milioni di euro. (Seb)