Vaticano-Iraq: oggi incontro fra papa Francesco e presidente iracheno Salih

- La situazione dei cristiani in Iraq e le tensioni nella regione saranno tra i temi al centro del colloquio tra il presidente iracheno Barham Salih e papa Francesco che si tiene questa mattina in Vaticano. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa della presidenza irachena, Salih affronterà nei colloqui con il Pontefice anche il tema di una sua possibile visita in Iraq nel corso del 2020, desiderio più volte espresso da Francesco lo scorso anno. Ieri, Salih ha tenuto incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il viaggio di Salih in Italia e Vaticano è avvenuto in concomitanza con la visita del vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence. Salih è esponente della minoranza curda che nel pieno dell’ascesa dello Stato islamico nel 2014 ha difeso i cristiani, ospitando nella regione autonoma del Kurdistan iracheno oltre 200 mila sfollati provenienti dalla provincia di Ninive. Molti di loro hanno scelto come nuova residenza la periferia di Erbil, capitale della regione autonoma del Kurdistan iracheno, dove hanno creato propri campi. Circa 15 anni fa i cristiani in Iraq erano circa 1,5 milioni, concentrati soprattutto nella Piana di Ninive, nella provincia di Mosul, mentre oggi si sono ridotti a circa 300 mila, di cui due terzi rifugiati nel Kurdistan iracheno. (Res)