Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, sabato 25 gennaio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 21 - Conservatorio Giuseppe Verdi, piazza Bodoni: gli assessori Leon e Giusta in relazione al 'Giorno della memoria 2020' assistono alla serata musicale 'Primo Levi ed Elie Wiesel - Un contrappunto a due voci: musica dall'abisso'REGIONEOre 10, Cassine (AL), Grinding Technology srl, l'assessore Tronzano partecipa all'Open House 2020Collegno (To), Ecomuseo villaggio Leumann (corso Francia 349), incontro pubblico "Nuto Revelli nel Novecento - una mattinata di conversazioni verso il settantacinquesimo anniversario della Liberazione", con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione.Ore 21, Conservatorio Giuseppe Verdi (via Mazzini 11), concerto - spettacolo "Primo Levi e Elie Wiesel. Un contrappunto a due voci: musica dall'abisso", con il contributo del Comitato Resistenza e Costituzione.(Rpi)