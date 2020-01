India-Brasile: Modi riceve Bolsonaro, prevista firma di 15 accordi bilaterali

- Il rilancio della cooperazione tra India e Brasile in settori chiave come commercio, investimenti, energia, difesa e sicurezza, medicina e ricerca scientifica: questi i temi affrontati nel corso dell'incontro tra il premier indiano Narendra Modi e il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, da ieri in visita a Nuova Delhi. Secondo quanto riferito dalla stampa indiana, nel corso della visita di Bolsonaro saranno firmati circa 15 accordi che prevedono il rafforzamento della cooperazione in una serie di settori. In precedenza, il presidente brasiliano ha incontrato anche il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar, con il quale ha discusso dei modi di aumentare la cooperazione tra i due paesi. (segue) (Inn)