India-Brasile: Modi riceve Bolsonaro, prevista firma di 15 accordi bilaterali (4)

- Il commercio bilaterale è cresciuto nel 2018-19, arrivando a 8,2 miliardi di dollari, di cui 3,8 miliardi di dollari di esportazioni indiane in Brasile e 4,4 miliardi di dollari di esportazioni brasiliane in India. Il paese asiatico esporta principalmente prodotti agro-chimici, filati sintetici, componenti per auto, farmaci e prodotti petroliferi. Il paese sudamericano esporta petrolio greggio, oro, oli vegetali, zucchero e minerali. Gli investimenti indiani in Brasile hanno raggiunto sei miliardi di dollari nel 2018, concentrandosi nelle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, nell'industria farmaceutica, nel comparto energetico, nell'agricoltura, nell'estrazione mineraria e nel settore ingegneristico. Gli investimenti brasiliani in India, circa un miliardo di dollari, sono andati prevalentemente nelle tecnologie digitali, nelle miniere, nell'energia e nei biocarburanti. (segue) (Inn)