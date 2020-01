India-Brasile: Modi riceve Bolsonaro, prevista firma di 15 accordi bilaterali (5)

- La Festa della Repubblica cade nel giorno dell'entrata in vigore, il 26 gennaio 1950, della Costituzione repubblicana, adottata dall'Assemblea costituente indiana il 26 novembre 1949. Il 26 gennaio è stato scelto anche perché quel giorno, nel 1930, venne dichiarata l'indipendenza, dal Congresso nazionale indiano (Inc), in contrapposizione allo status di dominio offerto dalla Corona britannica. L'India ottenne effettivamente l'indipendenza il 15 agosto 1947 dopo le lotte del movimento indipendentista. È consuetudine che ogni anno sia inviato un ospite d'onore straniero (a eccezione del 2018 quando, in occasione del 25mo anniversario della partnership di dialogo tra l'India e l'Asean, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, furono inviatati i leader di tutti i dieci paesi partner). (Inn)