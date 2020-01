Medio Oriente: principe Khalid Bin Salman, fare pressione sull'Iran per evitare conflitti più grandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha una forte relazione con gli Stati Uniti "e sta lavorando per contrastare l'escalation iraniana per evitare una guerra regionale". Lo ha dichiarato il vice ministro della Difesa dell'Arabia Saudita, il principe Khalid bin Salman, in un'intervista all'emittente televisiva "al Arabiya". "Il rapporto tra Arabia Saudita e Stati Uniti è forte ed è stato forte per sette decenni", ha detto il Principe Khalid, che ha anche sottolineato l'importanza della visita del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in Arabia Saudita e della cooperazione in materia di antiterrorismo nella regione. Contrariamente alla "visione in avanti" dell'Arabia Saudita, incarnata dal piano di riforma Vision 2030, "l'Iran sta lavorando per destabilizzare la regione", ha detto il principe Khalid. "Noi abbiamo la Vision 2030 mentre loro hanno la Vision 1979", ha detto, riferendosi alla rivoluzione islamica del 1979 in Iran che ha portato alla creazione dell'attuale regime a Teheran. “L'Iran vuole esportare la rivoluzione. L'Iran ha un'ideologia espansionista. L'Iran vuole che altri stati della regione non siano partner, ma siano sotto il progetto espansionista iraniano ", ha aggiunto il principe Khalid. Nell'intervista, il giovane principe parla del ruolo svolto da al Qaeda e dallo Stato islamico sostenendo che "questi gruppi e il regime iraniano sono due facce della stessa medaglia". Al principe Khalid è stato anche chiesto in merito all'Arabia Saudita e al ruolo rispettivo dell'Iran in Libano. “Mandiamo turisti in Libano, l'Iran manda terroristi in Libano. Mandiamo uomini d'affari, l'Iran invia consiglieri militari", ha detto, riferendosi al sostegno militare e politico dell'Iran per gli Hezbollah del Libano. (Res)