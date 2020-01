Italia-Repubblica Dominicana: sottosegretario Merlo riceve ambasciatrice Cabral, a marzo incontro a Santo Domingo (2)

- Il sottosegretario Merlo ha ringraziato la diplomatica, ormai sua omologa, per il forte impegno e il grande spirito di collaborazione con cui durante gli ultimi due anni ha contribuito a rafforzare le relazioni tra l'Italia e la perla dei Caraibi. Peggy Cabral da parte sua ha rinnovato tutta la disponibilità del governo dominicano a continuare a portare avanti gli importanti accordi bilaterali e anzi di implementarne di nuovi. Allo stesso tempo, ha invitato il sottosegretario Merlo a visitare la Repubblica Dominicana (RD) quanto prima, per proseguire nel lavoro fatto e rafforzare ulteriormente le relazioni economiche, commerciali, politiche e culturali tra Italia e RD. Il sottosegretario, onorato dell'invito, sta preparando, insieme al suo staff e d'accordo con il viceministro Cabral, un incontro a Santo Domingo per il mese di marzo. (Com)