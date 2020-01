Usa: amministrazione Trump contro California su copertura assicurativa dell'aborto (2)

- Il governatore della California Gavin Newsom, un democratico, ha respinto l'intervento del governo centrale. "La California continuerà a proteggere il diritto di scelta di una donna e non ci tireremo indietro dal difendere la libertà riproduttiva per tutti, punto e basta", ha affermato ieri in una nota. E' probabile, osserva ancora il "Wsj", si scateni una più ampia battaglia legale tra gli Stati e la Casa Bianca. Gruppi religiosi affermano che i provvedimenti locali li costringono a violare le loro convinzioni acquistando un'assicurazione sanitaria che copre gli aborti o usa i loro premi per aiutare a pagare gli aborti di altri assicurati. I gruppi per il diritto all'aborto affermano che gli Stati hanno l'autorità di regolare i loro mercati assicurativi e aggiungono che l'aborto ricade nell'assistenza sanitaria e che dovrebbe essere coperto proprio come i servizi per la prenatalità e la maternità. (Was)