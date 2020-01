Business news: ministro Trasporti lettone, siamo pronti a fornire petrolio alla Bielorussia

- La Lettonia ha l'opportunità e le infrastrutture necessarie per fornire petrolio attraverso i suoi porti alla Bielorussia. Lo ha detto il ministro dei Trasporti lettone Talis Linkaits all’emittente televisiva “Ont Tv Channel”. "Abbiamo tutte le infrastrutture necessarie per erogare il petrolio dalla Lettonia alla Bielorussia e ritorno, in entrambe le direzioni. Dobbiamo semplicemente discutere delle quote”, affermato Linkaits. "Credo che le nostre imprese abbiano ricevuto delle offerte e stiano lavorando su come assolvere questo compito nel migliore dei modi", ha affermato il ministro. Nei giorni scorsi, il primo ministro Krisjanis Karins ha affermato che il governo lettone è interessato all'organizzazione del trasporto di petrolio in Bielorussia attraverso i porti del paese baltico. La Bielorussia ha inviato offerte per l’acquisto di petrolio a Ucraina, Azerbaigian, Kazakhstan, Polonia e agli Stati baltici, come annunciato in precedenza da Dmitry Krutoi, primo vicepremier della Bielorussia. (Res)