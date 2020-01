Business news: Ungheria, McDonald's in periodo 2014-18 ha contribuito al Pil con 456 milioni di euro

- Il contributo della filiale ungherese della nota catena di fast food McDonald's al Pil del paese esteuropeo si è attestato a 153 miliardi di fiorini (456 milioni di euro) tra il 2014 e il 2018. È quanto emerge da uno studio della società di consulenza internazionale Kpmg. La cifra include 83 miliardi di fiorini in tasse e contributi della società e dei suoi affiliati e 27 miliardi di fiorini in termini di investimenti. McDonald's ha aperto il suo primo fast food in Ungheria nell'aprile del 1988 e da allora è diventato un attore dominante nel mercato locale con 89 locali, di cui 41 di proprietà dell'azienda e 48 gestiti da partner in franchising. I fast food servono circa 80 milioni di persone all'anno. L'anno scorso circa 6.800 dipendenti, tra cui personale di ristorante e amministrativi, hanno lavorato in uno dei locali di McDonald's, pari al 2,6 per cento della forza lavoro totale nel settore della ristorazione in Ungheria. McDonald's acquista un terzo dei suoi prodotti freschi e materie prime da fornitori nazionali, principalmente pollo, uova, miele, cipolle, lattuga, pomodori, ketchup, oltre a carni varie e materiale per imballaggi. Gli 11 maggiori fornitori hanno triplicato il valore dei prodotti venduti all'azienda in cinque anni. (Vap)