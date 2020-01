Business news: Ucraina, in aumento passeggeri del trasporto ferroviario verso l'Unione europea nel 2019

- Il numero di passeggeri del trasporto ferroviario dall’Ucraina verso l’Unione europea è cresciuto nel 2019 del 14, 9 per cento su base annua. Complessivamente, il numero di passeggeri è aumentato di 947 mila unità, come riferisce l’agenzia di stampa “Unian”. Nello specifico, oltre 482 mila persone hanno viaggiato via treno fra Kiev e Przemysl, in Polonia, nel corso del 2019. Altri collegamenti importanti sono quello fra Kiev e Varsavia, quello fra Odessa e Przemysl e quello fra Kiev e Riga, la capitale della Lettonia. (Res)