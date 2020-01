Business news: Albania, le banche disposte a offrire crediti ma la domanda nel quarto trimestre è stata in calo

- Le banche operanti in Albania sono disposte ad offrire crediti, ma la domanda nell'ultimo trimestre dello scorso anno, risulta essere stata in calo. E' quanto emerge dal periodico sondaggio della Banca centrale d'Albania sull'attività creditizia nel paese. Il calo ha riguardato sia la domanda da parte delle imprese che per i prestiti personali. Secondo il rapporto della Banca centrale, la contrazione della domanda da parte delle imprese è stata notata principalmente per i prestiti a scopo di investimento, per tutte e due le categorie, sia per le grandi aziende che per le piccole e medie imprese. Una domanda un pò più alta è stata notata invece per i crediti destinati a coprire la richiesta di liquidità. (Alt)