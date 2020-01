Usa: dipartimento Commercio ritira norma su Huawei dopo stop di Pentagono

- Il dipartimento per il Commercio statunitense ha ritirato una norma per limitare la capacità delle aziende Usa di vendere prodotti a Huawei dopo lo stop arrivato dal Pentagono. Lo riferisce "The Hill" che sostiene come il Pentagono abbia espresso preoccupazione per l'effetto che la norma potrebbe avere sulle imprese americane. Il dipartimento del Commercio ha inserito Huawei nella lista nera delle società a maggio, impedendo alle imprese statunitensi di condurre affari con la compagnia a meno che non ottengano una licenza specifica, citando a giustificazione problemi di sicurezza nazionale con riferimento al colosso cinese delle telecomunicazioni. Ma alcune aziende Usa hanno cominciato a trovare soluzioni alternative per aggirare la regola e così continuare a vendere apparecchiature a Huawei senza cadere nella violazione delle sanzioni commerciali. (segue) (Was)