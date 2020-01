Usa: autorità annunciano inasprimento contro contraffazione prodotti venduti online (2)

- L'ascesa di piattaforme di e-commerce come Amazon ed eBay ha portato a un'enorme ondata di prodotti contraffatti nei mercati statunitensi. Queste piattaforme sostengono di rispettare le politiche contro la contraffazione e la pirateria, ma spesso fanno fatica a controllare ciò che è vero e ciò che non lo è. Ora, il Dhs afferma che le Forze dell'ordine cercheranno di rintracciare i prodotti contraffatti e utilizzeranno "tutte le autorità statutarie disponibili per comminare multe e altre sanzioni contro queste società". In particolare nel mirino potrebbero finire i grandi rivenditori nordamericani. L'intenzione è di dare più poteri alla Polizia doganale affinché possa supervisionare i pacchi nei magazzini e imporre agli imprenditori procedere alla distruzione delle merci contrabbandate. (Was)