Business news: Romania, i lavori di costruzione sono aumentati del 27,6 per cento nei primi undici mesi del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume dei lavori di costruzione in Romania è aumentato nei primi undici mesi del 2019 del 27,6 per cento come serie lorda rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Come serie rettificate, in base al numero di giorni lavorativi e stagionalità, i lavori di costruzioni sono aumentai del 23,6 per cento. L'aumento, come serie lorde, è avvenuto a seguito dell'aumento dei lavori di nuove costruzioni, (+32,1 per cento) e dei lavori di manutenzioni e riparazioni (+26,7 per cento). Sugli oggetti di costruzione, i lavori di costruzioni residenziali sono stati aumentati del 28,5 per cento e lavori di costruzioni non residenziali del 45,5 per cento. I lavori d'ingegneria sono aumentati del 17,5 per cento. Il volume complessivo dei lavori di costruzione è aumentato, a novembre rispetto al mese precedente, come serie lorda, del 4,3 per cento mentre rispetto a novembre 2018, il volume totale dei lavori di costruzione, in serie lorda, è aumentato del 24,1 per cento. (Rob)