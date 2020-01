Business news: Albania. oltre 20 mila lavoratori settore minerario chiedono supplemento pensionistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 20 mila persone hanno fatto domanda all'Istituto di previdenza sociale albanese per beneficiare della legge che prevede un supplemento alla pensione dei lavoratori del settore estrattivo. Il direttore generale dell'Istituto di previdenza sociale, Astrit Hado, ha dichiarato in un'intervista all’agenzia di stampa “Ata” che dal primo settembre, circa 20.800 cittadini albanesi hanno esercitato il loro diritto a ottenere una pensione complementare. Hado ha annunciato che i lavori per la verifica dell'anzianità sul posto di lavoro continuano a ritmo sostenuto in tutte le direzioni regionali dell’Istituto di previdenza. (Alt)