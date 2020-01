Business news: Kazakhstan, China Risen Energy collega parco fotovoltaico alla rete elettrica

- La compagnia China Risen Energy ha annunciato di aver collegato alla rete un parco fotovoltaico da 50 MW a Chulakkurgan, in Kazakhstan. La centrale è dotata di componenti policristallini da 330 W, forniti da Risen Energy, che ha anche costruito una nuova stazione booster da 110 kV. Secondo la nota della compagnia cinese, il parco fotovoltaico è la prima installazione solare su larga scala che è stata collegata alla rete elettrica kazakha. La costruzione del parco è stata avviata a metà dello scorso anno. Il progetto è stato sostenuto dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e il Fondo verde per il clima (Gcf) con un pacchetto di finanziamento da 45,4 milioni di euro. È il secondo impianto fotovoltaico di Risen Energy in Kazakhstan, dove era già stato avviato un impianto solare da 40 MW all'inizio del 2019. (Res)