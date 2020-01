Business news: Russia, tasso di crescita del Pil potrebbe superare il 4 per cento

- La Russia potrebbe migliorare le sue politiche economiche e portare i tassi di crescita del Pil al di sopra della media globale. È il parere espresso dal presidente del consiglio di amministrazione di Sberbank, Herman Gref, in un'intervista al network statunitense "Cnbc". "Sono molto ottimista, penso che una crescita superiore al 4 per cento o addirittura del 5-6 per cento sia ciò di cui abbiamo bisogno. Se la nostra politica economica sarà più efficace, allora quest'obiettivo potrebbe essere raggiunto", ha dichiarato Gref, ripreso dai media russi. Secondo le previsioni della Banca centrale, entro il 2022, il tasso di crescita del Pil in Russia toccherà una quota fra il 2 e il 3 per cento. Il ministero dello Sviluppo economico prevede che nel 2020 la crescita raggiungerà l'1,7 per cento, mentre nel 2021 sarà del 3,1 per cento. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede una crescita del Pil russo nel 2020 all'1,9 per cento e nel 2021 al 2 per cento. (Rum)