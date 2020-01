Business news: Ucraina, 305 imprese pubbliche assegnate a gestione Fondo proprietà statali per privatizzazione

- Sono 305 le imprese pubbliche che sono state assegnate alla gestione del Fondo per le proprietà statali dell’Ucraina per la privatizzazione. Lo ha reso noto il ministero dello Sviluppo economico, del Commercio e dell’Agricoltura di Kiev, ripreso dall’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. Il viceministro per lo Sviluppo ucraino, Taras Vysotsky, ha incontrato i rappresentanti del Fondo per le proprietà statali, con cui sono stati discusse le attuali attività delle imprese da privatizzare. “Tramite la privatizzazione delle compagnie pubbliche attualmente non profittevoli, attrarremo investitori che possano rendere queste attività efficienti. Il compito del Fondo nazionale è quello di preparare la documentazione necessaria affinchè ogni azienda venga messa all’asta in maniera trasparente”, ha affermato Vysotsky. (Res)