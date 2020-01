Usa-Cina: Trump a Xi, grazie per i duri sforzi per contenere il coronavirus (2)

- Gli ospedali sono così a corto di spazio che è in corso nella periferia di Wuhan la costruzione a tempo record di una struttura per la quarantena con 1.000 posti letto. I media cinesi hanno trasmesso oggi un video di una cinquantina di scavatori e bulldozer che lavorano alla preparazione dell'ospedale temporaneo che sarà completato entro sei giorni. Molti sono allo stremo al centro di una area di quarantena che va espandendosi nella Cina centrale. Il virus è scoppiato il mese scorso da uno sciatto mercato di Wuhan dove si vendevano animali selvatici ed esotici. Alcuni scienziati ritengono che il virus provenga da serpenti o pipistrelli, ma nessuna conferma è stata fornita dalle autorità sanitarie. (Was)