Usa: Trump presenta logo nuova "Space Force", forte somiglianza con quello di Star Trek

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha svelato oggi il logo della US Space Force (le Forze spaziali statunitensi), ma, come molti utenti Twitter hanno velocemente sottolineato, rimarca il "Washington Examiner", il logo presenta una forte somiglianza a quello del Comando della Flotta stellare di Star Trek (la famosa seria televisiva degli anni '60, ndr). "Dopo essermi consultato con i nostri grandi leader militari, progettisti e altri, sono lieto di presentare il nuovo logo per la Forza spaziale degli Stati Uniti, il sesto ramo dei nostri magnifici militari", ha twittato Trump. (segue) (Was)