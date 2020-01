Usa: Trump presenta logo nuova "Space Force", forte somiglianza con quello di Star Trek (3)

- L'Arma si descrive come "un servizio militare che organizza, forma e equipaggia le Forze spaziali al fine di proteggere gli Stati Uniti e gli interessi alleati nello spazio e di fornire capacità spaziali alla forza congiunta". Sul suo sito web, la Space Force ha affermato che lo spazio è diventato "essenziale per la nostra sicurezza e prosperità, al punto che abbiamo bisogno di un ramo dei nostri militari dedicato alla sua difesa, proprio come abbiamo rami di militari dedicati alla protezione dell'aria, della terra e del mare". (Was)