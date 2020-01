Usa: dipartimento Commercio ritira norma su Huawei dopo stop di Pentagono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli escamotage per farlo consiste per le aziende statunitensi nel vendere a Huawei senza licenza prodotti fabbricati al di fuori degli Stati Uniti, a condizione che i prodotti contengano meno del 25 percento di componenti fabbricati negli Usa, soggetti a restrizioni alle esportazioni. In caso le aziende Usa intrattengano rapporti commerciali con Huawei, la norma proposta dal dipartimento del Commercio abbassa tale soglia al 10 percento. Norma che sarebbe ora stata ritirata in seguito alle obiezioni del Pentagono. (Was)