Italia-Repubblica Dominicana: sottosegretario Merlo riceve ambasciatrice Cabral, a marzo incontro a Santo Domingo

- Il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, fondatore e presidente del Maie-Movimento associativo italiani all'estero, ha ricevuto oggi alla Farnesina l'ambasciatrice della Repubblica Dominicana in Italia, Peggy Cabral, la quale ha voluto portare il proprio saluto all'esponente del governo italiano prima di rientrare a Santo Domingo. Lo riferisce l'ufficio stampa del sottosegretatio in una nota. Infatti, doña Peggy - come viene chiamata nel proprio Paese - è stata nominata viceministro degli Esteri del governo dominicano e dovrà quindi tornare in patria. (segue) (Com)