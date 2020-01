Usa: amministrazione Trump contro California su copertura assicurativa dell'aborto

- L'amministrazione del presidente Donald Trump ha comunicato allo Stato della California che sta violando la legge federale imponendo alle assicurazioni sanitarie di coprire l'aborto e ha minacciato di trattenere i finanziamenti federali se lo Stato non dovesse metter fine alla sua politica. Si tratta, riferisce il "Wall Street Journal" dell'ultima iniziativa nell'ambito del più ampio tentativo della Casa Bianca di istituire esenzioni basate sulla religione ai diritti riproduttivi statutari. Le autorità dell'amministrazione hanno segnalato ieri che potrebbero anche prendere di mira politiche simili in altri Stati, mettendo potenzialmente a rischio centinaia di miliardi di dollari in finanziamenti sanitari federali. (segue) (Was)