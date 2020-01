Usa: autorità annunciano inasprimento contro contraffazione prodotti venduti online

- L'amministrazione del presidente Donald Trump ha annunciato ieri un inasprimento contro la contraffazione di prodotti venduti online, minacciando azioni di contrasto e potenziali provvedimenti legislativi per centinaia di miliardi di dollari di falsi venduti su piattaforme come Amazon ogni anno. Lo riferisce "The Hill" dettagliando l'iniziativa del dipartimento per la Sicurezza nazionale (Dhs), presentata in un rapporto di 54 pagine. La misura arriva in seguito ad un accordo commerciale con la Cina che richiede a Pechino di intraprendere un'azione più incisiva contro le merci contraffatte. Secondo dati del governo Usa, la maggior parte dei prodotti contraffatti e le imitazioni sequestrati dalla dogana degli Stati Uniti negli ultimi due decenni è arrivata infatti dalla Cina e da Hong Kong. (segue) (Was)