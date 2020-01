Usa: impeachment, Parnas afferma di avere nastro di Trump che ordina licenziamento di ambasciatrice in Ucraina

- Lev Parnas, ex socio di Rudolph Giuliani, il legale personale del presidente Donald Trump, ha affermato venerdì 24 gennaio di aver consegnato ai Democratici del Congresso una registrazione del 2018 in cui il presidente ordinava il licenziamento di Marie Yovanovitch, all'epoca ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina. Lo riferisce il "New York Times" per poi ricordare che Parnas ha collaborato con Giuliani nel tentativo di estromettere l'ambasciatrice e di fare pressioni sul governo ucraino per portare avanti le indagini che avrebbero potuto aiutare il presidente. Parnas ha individuato la registrazione venerdì dopo che la sua esistenza era stata segnalata per la prima volta da "Abc News" dall'avvocato di Parnas, Joseph Bondy che ritiene sia "di grande rilevanza per l'indagine sull'impeachment" di Trump che i Democratici stanno presentando al Senato. (segue) (Was)