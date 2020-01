Usa: impeachment, Parnas afferma di avere nastro di Trump che ordina licenziamento di ambasciatrice in Ucraina (2)

- Il nastro è stato fornito alla commissione per l'Intelligence della Camera dei rappresentanti, il cui presidente, Adam Schiff, sta guidando i "manager" dell'impeachment nella loro presentazione del caso contro Trump al Senato. La registrazione salta fuori nel momento in cui i Democratici stanno chiedendo al Senato di chiamare altri testimoni e cercare ulteriori prove per il processo, sostenendo che c'è molto da sapere ancora sulla campagna di pressione contro l'Ucraina. (Was)