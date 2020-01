Business news: Albania, dalla Banca mondiale stanziamento di 9,1 milioni di dollari a sostegno di programma per parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze e dell'Economia albanese, Anila Denaj, ha firmato con la Banca mondiale un accordo che prevede 9,1 milioni di dollari a sostegno di un programma per la parità di genere e l'accesso delle donne all'economia. Il programma è frutto della cooperazione del governo albanese con la Banca mondiale e l'Agenzia francese per lo sviluppo. "Con questo accordo intendiamo intensificare il processo decisionale e gli strumenti per consentire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e ai mercati finanziari quale forza molto importante per sviluppare l'economia, sviluppare l'imprenditoria e aumentare il Pil nazionale pro capite", ha detto il ministro Denaj dopo aver firmato l'accordo. (Alt)