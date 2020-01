Usa: Pompeo programma visita in Ucraina mentre procede impeachment

- Il segretario di Stato Mike Pompeo si recherà in visita Ucraina, il Paese al centro della vicenda dell'impeachment nei confronti del presidente Donald Trump, proprio mentre al Senato si tiene il procedimento della messa in stato d'accusa. Il capo della diplomazia Usa, ricorda la "Cnn", sarà a Kiev giovedì e venerdì prossimi, il 30 e 31 gennaio. E' il primo esponente dell'amministrazione Trump a andarvi dopo l'annuncio dell'impeachment. Pompeo avrebbe dovuto inizialmente visitare l'Ucraina, insieme a esponenti di molti altri Paesi, all'inizio di questo mese, ma il viaggio è stato rinviato "a causa della necessità che il segretario fosse a Washington, D.C., per continuare a monitorare la situazione in corso in Iraq e garantire la sicurezza degli americani in Medio Oriente", aveva al tempo affermato in una nota la portavoce del dipartimento di Stato Morgan Ortagus. (segue) (Was)