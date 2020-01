Usa: Pompeo programma visita in Ucraina mentre procede impeachment (2)

- Secondo il dipartimento di Stato, Pompeo incontrerà il presidente Volodymyr Zelenskyy, il ministro degli Esteri Vadym Prystaiko e il ministro della Difesa Andriy Zahorodnyuk "per evidenziare il sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina". "Il segretario parteciperà anche a una cerimonia di deposizione di corone a San Michele per onorare coloro che sono caduti nel Donbas e incontrare i leader religiosi, della società civile e della comunità aziendale", ha aggiunto Ortagus in una dichiarazione. (Was)