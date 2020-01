Usa: Trump presenta logo nuova "Space Force", forte somiglianza con quello di Star Trek (2)

- Una settimana fa furono presentate le divise del nuovo Corpo. Anche in quel caso sono emerse molte perplessità sulla logica di indossare tute mimetiche nello spazio. La Space Force ha difeso l'uniforme su Twitter, affermando che il nuovo ramo delle Forze armate, istituito il mese scorso, stava "utilizzando le attuali divise dell'esercito/aeronautica, per risparmiare sui costi di progettazione/produzione di una nuova divisa". Il nuovo Corpo nasce su impulso del presidente Trump che ne aveva chiesto la creazione nel 2018. (segue) (Was)