Brasile: il governo potrebbe desistere dalla privatizzazione di Eletrobras nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta presentata dal governo Bolsonaro dovrà essere approvata dalla Camera e dal Senato. Il ministro Albuquerque ha riferito alla stampa che secondo i piani dell'esecutivo nessun azionista avrà più del 10 per cento di quote azionarie e che il governo manterrà meno del 50 per cento delle azioni. In questo modo, come già annunciato nei mesi scorsi, il governo non prevede di mantenere la cosiddetta "quota aurea" (golden share), che concede potere di veto da parte dell'esecutivo sulle decisioni adottate in seno a una società che, privatizzata, mantiene tuttavia un'importanza in termini strategici per il Paese. Tutte le clausole possono ancora essere modificate nel passaggio parlamentare di approvazione della legge. (segue) (Brb)