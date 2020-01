Brasile: il governo potrebbe desistere dalla privatizzazione di Eletrobras nel 2020 (4)

- Dopo aver consegnato il disegno di legge il ministro ha difeso la scelta del governo di capitalizzazione della società. "Il fatto è che oggi Eletrobras ha perso la sua capacità di investimento. Dal 2014, Eletrobras non ha partecipato ad alcuna asta energetica perché non ha risorse e sta perdendo la sua quota di mercato. Ciò che vogliamo è un'azienda che possa svolgere l'importante ruolo per la sicurezza energetica del Paese", ha affermato. Quella di Eletrobras e la maggiore privatizzazione annunciata dal governo Bolsonaro, in linea con le promesse fatte in campagna elettorale. (segue) (Brb)