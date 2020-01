Brasile: il governo potrebbe desistere dalla privatizzazione di Eletrobras nel 2020 (6)

- Con questo numero di licenziamenti, Eletrobras afferma che raggiungerà il 97,6 per cento dell'obiettivo fissato nell'accordo di contrattazione collettiva 2019/2020 firmato lo scorso 9 ottobre presso il Tribunale superiore del lavoro (Tst), nel quale viene stabilito che il nuovo quadro di riferimento dei dipendenti dell'azienda dovrà contare su non più di 12.500 lavoratori a partire da gennaio 2020 e non più di 12.088 entro maggio 2020. "Al fine di raggiungere l'obiettivo finale del quadro di riferimento, alla data del primo maggio 2020, secondo i termini approvati dal Tst, 444 dipendenti saranno licenziati", ha aggiunto la società. (segue) (Brb)