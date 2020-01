Imprese: fusione tra società di elicotteri è la risposta alla crisi delle perforazioni offshore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elicotteri di Bristow ed Era vengono utilizzati per il trasporto di lavoratori e forniture di petrolio e gas da e verso piattaforme offshore nel Golfo del Messico e nel Mare del Nord, nonché in altre aree di esplorazione in Africa, Asia e America Latina. Con i prezzi del greggio, osserva il "Wsj", che scendono sotto i 60 dollari al barile, molte compagnie di perforazione hanno rinunciato all'avvio di nuovi progetti offshore perché troppo costosi. L'operazione è strutturata come una fusione invertita in cui Era, quotata in borsa, emetterà azioni per gli azionisti di Bristow. Gli azionisti di Era deterranno il 23 per cento del capitale della nuova società, mentre quelli Bristow ne possiederanno il 77 per cento. La nuova società manterrà il nome Bristow. (Was)