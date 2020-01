Imprese: aumento dell'attività commerciale Usa a inizio 2020, Europa anello debole globale (2)

- I dati "evidenziano un settore manifatturiero che ancora non è fuori dal tunnel. I produttori di beni vedono solo modesti guadagni in termini di produzione e nuovi ordini", ha affermato l'economista di Ihs Markit, Sian Jones. In Asia, il Giappone ha visto un aumento delle attività commerciali, secondo un diverso sondaggio Markit, che segnala un ritorno alla crescita dopo una debole conclusione del 2019. Al contrario, all'inizio del 2020, l'economia europea è rimasta l'anello debole al livello mondiale, con il settore dei servizi che ha perso slancio mentre le fabbriche hanno visto gli ordini di esportazione iniziare a stabilizzarsi dopo un lungo e profondo declino. (segue) (Was)