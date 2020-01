Usa-Cina: Trump a Xi, grazie per i duri sforzi per contenere il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ringrazia il suo omologo cinese, presidente Xi Jinping per la gestione dell'epidemia di coronavirus e su Twitter scrive: "La Cina ha lavorato molto duramente per contenere il coronavirus. Gli Stati Uniti apprezzano molto i loro sforzi e la loro trasparenza. Andrà tutto bene. In particolare, a nome del popolo americano, voglio ringraziare il presidente Xi". Ma mentre gli ospedali attorno al "ground zero" di Wuhan lottano per affrontare l'epidemia, stanno emergendo resoconti di carenza di quasi tutto, riferisce il "Washington Post". Non ci sono abbastanza ospedali e posti letti, non abbastanza medici e infermieri, tantomeno guanti e maschere per il viso. (segue) (Was)